Der Beschluss zur Bund-Länder-Vereinbarung ist Voraussetzung dafür, dass Brandenburg am Donnerstag den Vertrag mit dem Bund und den anderen Kohleländern unterzeichnen kann. Brandenburg erhält danach bis zum geplanten Aus für die Braunkohle im Jahr 2038 insgesamt 10,3 Milliarden Euro für Investitionen in Straßen, Schienen und schnelles Internet sowie Forschungseinrichtungen und innovative Wirtschaftsunternehmen.

Das Kabinett verständigte sich außerdem auf das "Lausitzprogramm 2038". Konkrete Vorhaben will Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch im Landtag vorstellen. "Wir werden für und vor allem mit der Lausitz Zukunft gestalten. Dafür bedarf es Planungssicherheit, finanzieller Förderung und klarer Regeln für die Zusammenarbeit", so Woidke. Nachdem der Bund mit dem Strukturstärkungsgesetz Klarheit und Sicherheit geschaffen habe, gehe die Landesregierung nun an die Umsetzung.