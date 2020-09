Der Kreistag von Oberspreewald-Lausitz hat mit einer Abstimmung am Donnerstag angestoßen, dass eine Prämie für Medizin-Studenten eingeführt wird. Das hat der rbb am Freitag von einer Sprecherin des Landkreises erfahren.



Der Landkreis will damit der drohenden Unterversorgung an praktizierenden Medizinern entgegenwirken und so junge Ärzte langfristig in der Region halten. Studenten, die das Angebot der Prämie annehmen, verpflichten sich im Gegenzug, eine Zeit lang im Kreis als Arzt zu arbeiten.