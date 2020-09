Geplant ist, dass angehende Ärzte monatlich 500 Euro bekommen, wenn sie sich verpflichten, nach dem Studium im Oberspreewald-Lausitz-Kreis mindestens fünf Jahre als Mediziner zu arbeiten.

Der Landkreis will damit der drohenden Unterversorgung an praktizierenden Medizinern entgegenwirken und so junge Ärzte langfristig in der Region halten. Bereits ab 2021 sollen bis zu fünf Stipendien pro Jahr vergeben werden.

Den Beschlussantrag hat die Kreistagsfraktion CDU/Freie Wählergruppe Bauern/FDP eingereicht. Deren Vorsitzender Niko Gebel ist optimistisch, dass es grünes Licht für die Einführung der Prämie geben wird. Er hoffe auf eine breite Mehrheit, "weil es ja tatsächlich eine wichtige und auch richtige Sache ist", sagte er dem rbb. Derzeit sei die medizinische Versorgung im Kreis noch gut. "Es zeichnet sich aber ab, dass es schwieriger wird, die Arztstellen zu besetzen."