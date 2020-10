Sehr oft. Ich werde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass es keine politische Beeinflussung gab. Schon gar nicht von Mathias Platzeck, da war man immer im fairen Gedanken- und Sachaustausch. Ob der Regierende Bürgermeister von Berlin im Hintergrund irgendwelche politischen Motive hatte, weiß ich nicht. Klar hat hier und da mal jemand gefragt, wie das mit der brandenburgischen Bauordnung ist, warum das anders ist als in Berlin. Da spürte man schon den kleinen Druck "fertig werden, fertig werden, es wird ja nun endlich Zeit" aber letztendlich hat man sich dann auch den Realitäten gebeugt. Ich glaube, man hat dann innerhalb des Aufsichtsrates gegenüber den Geschäftsführungen seine Konsequenzen gezogen. Welche Konsequenzen es sind, das weiß ich nicht. Neugierig wäre ich, aber andererseits, was hilft es.

Naja, ich mache das jetzt 18 Jahre, vorher war ich Baudezernent, hatte von Anfang an mit dem gesamten Projekt zu tun. Ich werde den Samstag einfach so erleben und mich in keine große Euphorie begeben, weil das alles viel zu lange gedauert hat, viel zu sehr menschlich bewegt, fachlich beansprucht hat. So gesehen ist das wie ein Fest eines Absolventen, der vielleicht zwei Wiederholungsprüfungen brauchte.

Am Samstag soll der BER tatsächlich an den Start gehen. Neun Jahre nach dem ursprünglichen Eröffnungstermin. Dahme-Spreewald Landrat Stephan Loge hat als einer der wenigen die ganze Zeit miterlebt.

Welche anderen Höhen und Tiefen werden Ihnen noch in Erinnerung bleiben bei dem Projekt?

Fangen wir mit den guten Punkten an. Also es war schon ein ungeheures Vorhaben, allein schon die Erschließung. Wenn ich an die schmerzhaften Diskussionen um die Umsiedlung von Diepensee denke. Diese ist aus heutiger Sicht gut gelaufen. Die Menschen scheinen insgesamt sehr zufrieden zu sein. Die Erschließung bedeutete auch, dass da ein riesiges Wasservorhaltebecken gebaut wurde. Das waren schon alles Punkte, wo man gespürt hat, was da für eine Dynamik dahintersteckt.

Ja und das Schlechte war, dass man immer wieder, mindestens dann Ende 2011 darauf hingewiesen hat: Meint ihr wirklich, dass ihr das schafft? Ist das für euch nicht doch eine kleine Selbstspiegelung, wenn ihr uns immer wieder suggeriert, ja wir haben hohe Ziele, aber wir schaffen das. Wir selbst haben wir die Realität gesehen. Das hat dermaßen beansprucht. Aber irgendwann war dann mal Feierabend und man hat den hochdotierten Menschen in der Geschäftsführung eine Deutlichkeit herübergingen müssen, die meine Kolleginnen und Kollegen auf der Fachebene schon lange deutlich gemacht haben. Aber nur „da oben“ wollte man es nicht wahrhaben. Das hat sehr weh getan, weil man auch gesehen, hat, wozu Menschen fähig sind.

Jetzt hat der Bau Ihren Kreis stark beansprucht, er ist ja die Genehmigungsbehörde. Was ändert sich denn jetzt mit der Inbetriebnahme für ihre Mitarbeiter?

Gar nichts, weil der Flughafen uns weiter beanspruchen wird. Die Fluggastzahlen sind sicher geringer als im Normalfall. Wir wissen aber von den Plänen, die teilweise schon eingereicht sind zu Terminalerweiterungen, dass da Beschäftigungspotential vorhanden ist. Terminal 2 ist fertig, ist aber auch in jedem Detail genehmigungspflichtig. Jeder der da einen Stand oder Shop hat, muss eine Baugenehmigung haben. Also unsere Leute haben voll damit zu tun. Wenn das alles nicht wäre, würde es noch viele wirtschaftliche Intentionen geben, sich in dem Areal zu etablieren. Aber im gesamten Umfeld von Schönefeld und metropolnahen Raum häufen sich die Bauanträge in einer drastischen Weise. Hochachtung vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch vor denjenigen, die auf eine Baugenehmigung warten.

Den BER-Bau haben viele Pannen begleitet, er ist deutlich teurer als geplant. Was muss denn bei anderen Großprojekten anders laufen, damit solche Fehler nicht mehr passieren?

Naja, man hat schon den Eindruck, dass die Öffentliche Hand Bauen einfach nicht bringt. Ich habe über die vielen Jahre aber auch den Eindruck, wenn die Öffentliche Hand Auftraggeber ist, versuchen viele Fachingenieure einen Vorteil für sich zu erkämpfen. Also da muss man unbedingt aufpassen und man darf sich auch als Auftraggeber nicht selbst belügen, indem man Positionen streicht. Man muss schon ein volles Paket an Kalkulationen auf sich nehmen und ehrlich sein. Und genügend Geld haben, um Planer vernünftig zu bezahlen, denn ansonsten verselbstständigen die sich. Manchmal werden dann neue Tatsachen auf den Tisch gelegt, deren Bereinigung ordentlich Geld kostet.

Mit Stephan Loge sprach Florian Ludwig. Antenne Brandenburg.