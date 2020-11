Am Cottbuser Menschenrechtszentrum auf dem Gelände des ehemaligen Gefängnisses soll eine Außenstelle der Stasiunterlagenbehörde entstehen. Das hat mit einer Änderung des Bundesarchivgesetzes am Donnerstag der Bundestag beschlossen.

In Cottbus soll ein Informations- und Bildungszentrum entstehen. Stasiakten werden in Frankfurt (Oder) gelagert. Für Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) sei das eine Enttäuschung, ihm wäre Cottbus als einziger Standort für die Stasi-Unterlagen in Brandenburg lieber gewesen. Die jetzige Entscheidung sei ein "typisch Brandenburger Kompromiss".

Grundsätzlich begrüßt er die Einrichtung der Außenstelle in dem einstigen Gefängnis der DDR-Staatssicherheit. Es sei ein authentischer Standort. Die Arbeit der ehemaligen Häftlinge als Träger des Vereins Menschenrechtszentrums werde damit gewürdigt.