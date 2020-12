Woidke hält Landesbeteiligung an Wirtschaftsregion Lausitz für sinnvoll

Strukturwandel in der Lausitz

Das Land Brandenburg wird sich womöglich stärker beim Strukturwandel nach dem Braunkohleausstieg in der Lausitz engagieren, als bisher angenommen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte am Montag, dass er es für sinnvoll halte, wenn sich das Land an der Kooperationsgemeinschaft Wirtschaftsregion Lausitz (WRL) beteiligt.

Mit den Koalitionspartnern CDU und Bündnis90/Grüne werde kurzfristig darüber beraten, so Woidke. Die Landkreise und Kommunen sollen dabei nicht aus ihrer regionalen Verantwortung entlassen werden, die WRL stelle dafür ein gutes Bindeglied dar.

Die Wirtschaftsregion Lausitz soll für Brandenburg die Verwaltung der Strukturhilfen des Bundes nach dem Braunkohleausstieg verwalten. Das Land Sachsen hat für diese Aufgabe beispielsweise eine eigene Strukturentwicklungsgesellschaft gegründet.