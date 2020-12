Wie Schneider am Freitag sagte, müssten noch Gespräche geführt werden, auch weil der Landesrechnungshof mehrfach die Beteiligung des Landes an kommunalen Gesellschaften kritisch gesehen habe. Doch das politische Signal sei angekommen, betonte Schneider. Mehr könne jetzt noch nicht gesagt werden.

Staatskanzleichefin Kathrin Schneider (SPD) sagte am Freitag, der Ruf des Cottbuser Oberbürgermeisters Holger Kelch (CDU) und der Landräte werde gehört. Auch der Unternehmerverband Brandenburg-Berlin hatte im Oktober gefordert, dass das Land Brandenburg eine Mehrheitsbeteiligung an der Wirtschaftsregion Lausitz eingeht oder die Gesellschaft übernimmt. So könnte mit dem Nachbarland Sachsen auf Augenhöhe zusammengearbeitet werden. Dort wurde eine landeseigene Gesellschaft zur Umsetzung der regionalen Strukturstärkungs-Projekte gegründet.

In seinem Bericht vor dem Sonderauschuss betonte der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Lausitz Heiko Jahn, dass für den Strukurwandel in der Lausitz die Vorschläge der Städte und Gemeinden der Landkreise Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße, Elbe-Elster und Dahme-Spreewald sehr wichtig seien. In sogenannten Werktstatt-Runden sollen diese Ideen mit Ministeriumsmitarbeitern und IT-Experten weiter entwickelt werden, so Jahn.

Sie müssten generell auf Wirtschaftskraft und neue Arbeitsplätze jenseits der Kohleförderung und Verstromung ausgerichtet sein. Ein Werkstatt-Bereich beschäftigt sich mit Mobilität in der Lausitz ohne fossile Energiequellen, ein weiterer mit der Zukunft des Lebens in den Lausitzer Dörfen. In zwei Jahren soll eine grüne Wasserstofftankstelle beim Unternehmen Cottbusverkehr für gewerbliche und private Kunden an den Start gehen.

Es war die zweite Sitzung des Sonderausschuss des Brandenburger Landtages. Sie fand aus Pandemie-Schutzgründen online statt.

Sendung: Antenne Brandenburg, 04.12.2020, 16.30 Uhr