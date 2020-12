Eine unangemeldete Kundgebung von Corona-Leugnern vor drei Wochen beschäftigt jetzt auch die Politik: Der Innenausschuss im Brandenburger Landtag hat am Mittwoch über den Aufmarsch diskutiert. Der Grund: Die Aktion an sich und die mediale Aufarbeitung erinnern an die rechtsextremen Spreelichter, eine Untergruppe der 2012 verbotenen Widerstandsbewegung Südbrandenburg.

Auch die Spreelichter hatten immer wieder an Flashmobs erinnernde Aufzüge und Fackelmärsche organisiert und danach semi-professionelle Videos ins Internet gestellt. Das Video vom Aufmarsch vor drei Wochen gleicht diesen in seiner Ästhetik. Der Verfassungsschutz spricht gegenüber dem rbb von Ähnlichkeiten. Wie Behördenchef Jörg Müller sagt, habe man vor allem feststellen müssen, dass es in der Wirkung und Darstellungsform sehr an die Spreelichter erinnnert. Ob man sich inspirieren lassen habe durch die vergleichbaren propagandistischen Videos oder ob es personelle Überschneidungen gibt, sei derzeit noch offen.