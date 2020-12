dpa Audio: Antenne Brandenburg | 18.12.2020 | Ralf Jußen | Bild: dpa

Sana wird Mehrheitsgesellschafter - Klinikum Niederlausitz wird teilprivatisiert

18.12.20 | 13:19 Uhr

Fast ein Jahr lang wurde nach einem strategischen Partner für das finanziell angeschlagene Klinikum Niederlausitz gesucht. Die Wahl fiel nun auf den Krankenhausbetreiber Sana. Damit wird das Klinikum mehrheitlich privatisiert - zuletzt hatte es dagegen Proteste gegeben.



Der private Krankenhausbetreiber Sana steigt beim finanziell angeschlagenen Klinikum Niederlausitz ein. Das hat am Donnerstagabend der Kreistag Oberspreewald-Lausitz in einer mehrstündigen Sondersitzung beschlossen. Demnach soll das Unternehmen mit Sitz bei München 51 Prozent der Gesellschafteranteile am Klinikum erhalten. Gegen diesen Schritt hatte es zuletzt Proteste gegeben.



Thiem-Klinikum wollte zehn Prozent übernehmen

Sechseinhalb Stunden dauerte die Sondersitzung, bei der die Bewerber Sana Kliniken AG sowie das Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum (CTK) ihre Angebote und Konzepte vorstellten. Das kommunale Thiem-Klinikum wollte Anteile in Höhe von zehn Prozent übernehmen. Am Ende fiel die Entscheidung des Kreistags mit 28 zu 20 Stimmen auf Sana. Das Unternehmen wird damit Mehrheitsgesellschafter am bisher kreiseigenen Krankenhaus. Die Belegschaft wurde darüber noch in der Nacht informiert. Das Klinikum Niederlausitz mit seinen Standorten in Senftenberg und Lauchhammer hatte nach einem strategischen Partner gesucht, weil das Haus in den vergangenen Jahren rote Zahlen geschrieben hat. 2018 und 2019 waren jeweils rund 4,5 Millionen Euro Verlust erwirtschaftet worden. Für das aktuelle Jahr 2020 sah der Sanierungsplan die Halbierung des Verlusts vor, also noch rund zwei Millionen Euro.

Wo es mit dem Klinikum hingehen soll

Sana hat für das Klinikum Niederlausitz nach eigenen Angaben ein "auf Langfristigkeit angelegtes Konzept abgeliefert" - so wird Sana-Vorstandsmitglied Jens Schick am Freitag in einer Mitteilung des Landkreises zitiert. Laut Kreis deckt sich das Konzept mit dem vorhandenen Sanierungsplan des Klinikums. "Zu den zentralen Maßnahmen gehört zum Beispiel der Ausbau der Akut- und Notfallversorgung", heißt es in der Mitteilung. Die Standorte Senftenberg und Lauchhammer sollen erhalten bleiben. "Lauchhammer könnte als gerontopsychiatrischer Schwerpunkt für Südbrandenburg und Nordsachen profiliert, die Akut- und Notfallmedizin am Standort Senftenberg konzentriert werden." Außerdem sei geplant, "Fremdpersonal zunehmend durch eigene Kräfte" zu ersetzen. Im aktuellen Vertragsentwurf von Sana steht außerdem ein Kündigungsschutz der Mitarbeiter für ein Jahr.

Nach dem aktuellen Sanierungsplan für das Klinikum soll die Personalentwicklung in beide Richtungen gehen: So soll zum Beispiel auf der Intensivstation nach oben nachgesteuert werden. In anderen Bereichen soll dagegen weniger Personal eingesetzt werden. Die Details dazu sollen nach den Vertragsabschlüssen zwischen den Gesellschaftern definiert werden. Die Sana Kliniken AG ist bereits Mehrheitsgesellschafter des Seenland Klinikums im sächsischen Hoyerswerda und mit 49 Prozent auch Teilhaber am Klinikum Dahme Spreewald, also den Krankenhäusern in Lübben und Königs Wusterhausen. Außerdem betreibt der Krankenhauskonzern das Sana Herzzentrum in Cottbus.

Protest gegen Teil-Privatisierung

Gegen die Teil-Privatisierung des Klinikums gab es Widerstand, zuletzt am Dienstag: Die Linke, die Gewerkschaft Verdi und Vertreter des Betriebsrates hatten vor dem Krankenhaus am Standort Senftenberg protestiert. Sie befürchten, dass Serviceleistungen wie Reinigung oder Essensversorgung an Subunternehmen vergeben und Tariflöhne nicht mehr eingehalten werden.

In einer ersten Reaktion auf die Kreistagsentscheidung schreibt die Linke am Freitag in einer Pressemitteilung von einer "unglaublichen Verantwortungslosigkeit". Die Pandemie führe vor Augen, warum Gesundheitsführsorge in öffentliche Hand gehöre, wird Anja Mayer, die Landesvorsitzende der Brandenburger Linken, zitiert. "Ärzt*innen, Pflege und Krankenhäuser dürfen nur dem Wohl der Allgemeinheit verpflichtet sein und nicht wirtschaftlichen Interessen Einzelner." Eine Mehrheit der Kreistagsabgeordneten habe das bei der Entscheidung offenbar ausgeblendet, so Mayer. Mario Dannenberg, der Vorsitzende der Linke-Kreistagsfraktion, sieht mit der Entscheidung eine "große Chance vertan". Mit dem CTK als Partner hätte seiner Ansicht nach ein starker Klinikverbund in Südbrandenburg etabliert werden können. Die Linke fordert den parteilosen Landrat Siegurd Heinze auf, zu prüfen, wie die Privatisierung des Klinikums noch verhindert werden könne.

Sana wehrte sich bereits im Vorfeld gegen Vorwürfe der Linken, die seien "inhaltlich nicht zutreffend". In einem Schreiben an den rbb erklärte Christian von Klitzing, Regional-Geschäftsführer der Sana Kliniken AG, dass das Unternehmen nicht börsenorientiert sei, bereits in Cottbus, Hoyerswerda und Lübben vertreten und dort "ausnahmslos tarifgebunden" sei. Es sei nicht geplant, die Gehälter am Klinikum Niederlausitz abzusenken. "Dessen tarifliches Niveau liegt deutlich unter dem der Sana-Einrichtungen in der Region", so von Klitzing.

Angespannte Situation in allen Krankenhäusern der Region

Die Nachricht des Anteilsverkaufs kommt zu einer Zeit, in der die Situation für alle Südbrandenburger Krankenhäuser angespannt ist. Weil sie immer mehr Corona-Patienten behandeln müssen und die Betten knapp werden, sollten am Freitag Patienten etwa nach Berlin verlegt werden.

Aus dem Klinikum Niederlausitz sind es elf Patienten, aus dem Cottbuser Thiem-Klinikum fünfzehn und zehn aus dem Elbe-Elster-Klinikum. Das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums Brandenburg dem rbb gesagt. Der Süden Brandenburgs ist von der Corona-Pandemie aktuell besonders betroffen. Oberspreewald-Lausitz gilt als Hotspot von Brandenburg, da hier seit Wochen meist die höchsten 7-Tage-Inzidenzen gemeldet werden. Das Klinikum Niederlausitz hatte daraufhin Anfang Dezember als erstes Krankenhaus der Region öffentlich um die Hilfe von Freiwilligen gebeten. Die medizinische Versorgung sei gefährdet, hieß es. Das Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus startete kurz darauf einen ähnlichen Hilferuf.