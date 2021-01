Louise Myrdal BB Dienstag, 05.01.2021 | 17:46 Uhr

Eine Schande diese Partei. Dort haben sich alle gebündelt, die sonst aufgrund Verhaltensauffälligkeiten nix auf die Reihe bekommen und terrorisieren nun das Land. Und der ebenfalls auf der Feier zugegen gewesene Freiherr von Lützow will Innenminister werden. Ein Witz. Und Bernd verurteilt die Gewalt gegen Polizeibeamte, aber in einer Pandemie asozial nicht an deren Eindämmung mitzuwirken, das ist scheinbar ok.