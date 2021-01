imago images/Gerhard Leber Audio: Antenne Brandenburg | 14.01.2021 | Sebastian Meerheim | Bild: imago images/Gerhard Leber

Strukturwandel - Bundestag genehmigt Milliarden-Hilfe für Braunkohleunternehmen

14.01.21 | 11:13 Uhr

Bis spätestens 2038 soll hierzulande Schluss mit Kohlestrom sein. Deutschland steigt für den Klimaschutz aus. Die betroffenen Unternehmen sollen mit über vier Milliarden Euro entschädigt werden. Einen entsprechenden Vertrag hat nun der Bundestag genehmigt.

Die Entschädigungszahlungen für Braunkohleunternehmen im Zuge des Strukturwandels haben die nächste Hürde genommen. Der Bundestag hat am Mittwochabend einen Vertrag mit

den Betreibern gebilligt, der milliardenschwere Entschädigungen für die vorzeitige Stilllegung von Kraftwerksblöcken vorsieht. Der Vertrag war zuvor von der Bundesregierung geschlossen worden. Demnach sollen die Stromerzeuger RWE und Leag insgesamt über vier Milliarden Euro bekommen.

Höhere Entschädigungen ausgeschlossen

Für Deutschlands größten Stromerzeuger RWE sind laut Vertrag 2,6 Milliarden Euro vorgesehen, die ostdeutsche Leag soll 1,75 Milliarden Euro bekommen. Im Vertrag stehen auch Regelungen für Abfindungen für Mitarbeiter der Kohleunternehmen, die durch das Abschalten der Kraftwerke und die Schließung der Tagebaue ihren Arbeitsplatz verlieren. Darüber hinaus enthält der Vertrag einen Klageverzicht. Damit sind Nachforderungen auf höhere Entschädigungen ausgeschlossen.



Die Milliarden sollen in Zweckgesellschaften fließen. Bevor es so weit ist, muss allerdings noch die EU-Kommission die Zahlungen bestätigen. "Es kommt darauf an, wie die Bundesregierung, insbesondere der Bundeswirtschafts- und Energieminister, nun intensiv mit Brüssel an dem Thema arbeitet", sagte der Lausitzer SPD-Bundstagsabgeordnete Ullrich Freese dem rbb am Donnerstag. "Im öffentlich-rechtlichen Vertrag ist auch eine Formulierung drin, dass, wenn rechtliche Bedenken von Brüssel gesehen werden, ein anderer Weg gesucht wird, damit die Unternehmen ihre finanzielle Kraft haben, um Sanierung, Rekultivierung und Sozialplanpflichten auch Rechnung tragen zu können", führte Freese im Gespräch bei Antenne Brandenburg aus.

EU-Prüfung für Braunkohle-Entschädigung

Im November war bekannt geworden, dass die EU-Kommission die Entschädigung für das Braunkohle-Aus prüfen will. Zwar gaben die EU-Wettbewerbshüher grünes Licht für Entschädigungsregelungen von Steinkohle-Förderern; für die Betreiber von Braunkohle-Kraftwerken soll es aber noch weitere Prügungen geben, hieß es in einer Mitteilung der EU-Kommission [ec.europa.eu]. Die Entschädigungen für die Kohlebetreiber in Deutschland sind unterschiedlich geregelt. Mit den Braunkohlebetreibern wurden feste Abschaltdaten und Entschädigungssummen ausgehandelt. Für die Steinkohle entschied man sich dagegen für ein Ausschreibungs-Modell. Danach können die Betreiber angeben, wieviele Tonnen CO 2 sie mit einer Stilllegung einsparen könnten und dafür eine bestimmte Summe fordern. Wer die geringste Summe pro vermiedener Tonne CO 2 fordert, bekommt den Zuschlag. [bundesnetzagentur.de]



Beim Braunkohleausstieg sind dagegen noch Fragen offen. Die EU-Kommission geht davon aus, dass dazu ein förmliches Prüfverfahren "gerechtfertigt" ist, hieß es im November. Sie stehe zum Thema Entschädigungszahlungen "mit den deutschen Behörden in Kontakt." Bei der förmlichen Prüfung bekämen Deutschland und Beteiligte die Gelegenheit, Stellung zu nehmen.

Lausitzer Fahrplan zum Kohleausstieg

Deutschland will für den Klimaschutz bis spätestens 2038 alle Kohlekraftwerke stilllegen. Für die Lauzsitz heißt das: Das Braunkohlekraftwerk Jänschwalde (Spree-Neiße) soll von 2025 bis 2028 vom Netz gehen. Die ersten Blöcke im Kraftwerk sind berets vom Stromnetz genommen worden. 2038 soll für die verbliebenen vier Kraftwerksblöcke in Schwarze Pumpe und Boxberg in Sachsen Schluss sein.