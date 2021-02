Paul Dienstag, 02.02.2021 | 16:38 Uhr

Die Lausitzer Rundschau nennt im link den Namen Andy Schöngarth, der in der Vergangenheit schon des öfteren mit rechtsextremistischen Ausfällen aufgefallen ist. Der rbb nicht. Warum nicht?



Und immer wieder Cottbus, die Hochburg der Faschisten und Rechtsextremisten... Man sollte CB unter Zwangsverwaltung des Bundes stellen. Der OB und die Cottbuser Polizei hat ja offensichtlich vor dem faschistischen Mob kapituliert, wenn man nicht selbst Nazis in den eigenen Reihen hat.



Man erinnere sich an Defence Cottbus.



https://www.rbb24.de/studiocottbus/politik/2019/12/disziplinarverfahren-polizeibeamte-cottbus-graffito.html