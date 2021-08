Mit Sorge blickt Riza Sharifi aus Afghanistan auf die Situation in seinem Heimatland. Seit Jahren lebt er zwar in Cottbus, Familienangehörige leben aber noch immer in Kabul. Im Interview spricht er über die aktuelle Lage und über seine Ängste.

Mit vielen Sorgen beobachtet auch Riza Sharifi die Situation in seinem Heimatland. Der Afghane lebt und arbeitet zwar seit Jahren in Cottbus, wo er gerade auch seine Doktorarbeit schreibt, hält aber weiter Kontakt zu Verwandten in Afghanistan, auch in Kabul. Im Interview spricht er über seine Ängste und Befürchtungen.

In Afghanistan überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Nachdem die USA und unter anderem auch Deutschland ihren Militäreinsatz beendet haben, rückt die Taliban unaufhaltsam vor. Die Regierung hat das Land verlassen, die Hauptstadt Kabul ist in die Hände der radikal-islamistischen Bewegung gefallen. Deutsche und afghanische Ortskräfte sollen noch am Montag ausgeflogen werden.

rbb24: Riza Sharifi, Sie sehen die Bilder von Menschen, die das Land verlassen, die vor der Taliban fliehen. Wie empfinden Sie diese Bilder?



Riza Sharifi: Ich bin, wie viele Leute, völlig schockiert, dass diese Wendung so schnell gekommen ist. Manchmal denke ich, es ist ein Albtraum. Aber es ist die Wahrheit. Wenn ich mit meiner Schwester oder Freunden in Kabul spreche, dann wissen die selbst nicht, wie das so schnell passieren konnte. Die haben jetzt große Angst. Glücklicherweise ist noch nichts passiert. Aber niemand weiß, was morgen kommt. Wir wissen gar nicht, was ist jetzt in diesem Land passiert. Gestern hatten wir noch Präsidenten, heute hören wir, er ist weg. Vor zwei Tagen war Afghanistan eine Republik, jetzt ist es ein islamisches Emirat. Wir haben Angst vor der nahen Zukunft.

Wie oft haben Sie Kontakt zu Familie und Freunden?

Jeden Tag und jede Stunde. Wenn ich mit meiner Schwester spreche und dort klopft es an der Tür, denke ich, dass die Taliban kommen. Ich denke, alle Afghanen können zur Zeit nicht gut schlafen. Ständig fragen wir am Morgen: Was ist passiert? Wie können wir helfen?