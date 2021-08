Deutschland will bis zum Jahr 2038 aus der Braunkohleverstromung aussteigen . Was einfach klingt, ist ein organisatorischer Kraftakt: In den Braunkohle-Regionen, beispielsweise in der Lausitz, hängen Jobs von tausenden Menschen daran. Die Energieproduktion gilt als wirtschaftliches Rückgrad der Region.

Nach langen Verhandlungen hat die schwarz-rote Koalition den Weg für den geplanten Kohleausstieg freigemacht. Am Freitag wurde der Fahrplan zum Kohleausstieg bis spätestens 2038 beschlossen. Was dahinter steckt, fasst Andreas Rausch zusammen.

rbb|24: Frau Herntier, wieviel ist vom Strukturwandel in der Lausitz jetzt bereits zu spüren?

Christine Herntier: Er ist schon zu spüren. Er ist natürlich einmal dadurch zu spüren, dass sich das Braunkohle-Unternehmen, die Leag, intensiv damit beschäftigen muss, den Kohleausstieg bis spätestens 2038 zu managen. Was den anderen Teil des Kompromisses betrifft, also den eigentlichen Strukturwandel, den ich mit verhandelt habe, da ist es so, dass in Brandenburg ein transparenter Prozess aufgesetzt wurde, ein Werkstattprozess, an dem auch die Kommunen aktiv beteiligt sind. Das war ja etwas, worum die Lausitz-Runde von Anfang an gerungen hat - eben den Menschen den ganzen Prozess besser erklären zu können und die direkt Betroffenen in den Prozess einbeziehen zu können.

Von den insgesamt 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel will der Bund in der Brandenburger und sächsischen Lausitz 17 Milliarden investieren. Beruhigt das die Menschen in der Region?

Ich erkläre das ja auch den Bürgerinnen und Bürgern von Spremberg und habe ihnen gesagt, dass diese große Summe mit Ideen untersetzt werden muss - und zwar mit Ideen, die ineinander greifen. Nur Geld allein hilft dabei nicht viel. Uns geht es darum, hier wirklich einen Strukturwandel zu schaffen. Das heißt nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen, neue Unternehmen in zukunftsfähigen Industrien und Branchen anzusiedeln und uns geht es natürlich darum, dem großen Manko der Lausitz, also der Entfernung zu den europäischen Modellregionen, und dem demographischen Wandel etwas entgegenzusetzen.