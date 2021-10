Der Bürgermeister von Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz), Andreas Fredrich (SPD), tritt bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr nicht mehr an. Das bestätigte Fredrich dem rbb am Montag.

"Ich bin bereits seit 1995 stellvertretender Bürgermeister, seit 2007 Bürgermeister unserer Stadt - und am Ende meiner Amtszeit arbeitet ich 27 Jahre für die Bürgerinnen und Bürger." Wenn er im kommenden Jahr aufhört, sei er 60 Jahre alt. "Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen: Ich gebe das Amt in andere Hände. Auch gerne in jüngere Hände."

Fredrich will sich komplett aus dem aktuellen politischen Geschäft zurückziehen. Es sei wichtig, dass man nicht an Posten klebe. "Es gibt mit Sicherheit noch ein Leben danach." Er wolle schauen, was auf ihn zukommt.

In dem nun noch übrigen Jahr will Friedrich noch einige Projekte umsetzen oder zu Ende bringen. Dazu gehöre unter anderem das maritime Gewerbegebiet am Seedlitzer Nordufer, so dass die Vermarktung beginnen kann. "Also ich werde noch viel zu tun haben", sagt Fredrich. "Darauf können sich auch alle verlassen: Ich arbeite bis zum letzten Tag."