Huber Donnerstag, 07.10.2021 | 19:08 Uhr

"Herntier will Spremberg fit für die Zukunft machen", nach dem sie in den vergangenen acht Jahren in selbiger Bürgermeister-Funktion einen Bevölkerungsverlust erreichte.

Dafür nimmt die von Linken und SPD unterstützte Kandidatin den Mund ziemlich voll mir ihrem "deutlich besseren Angebot als ein Kandidat einer "rückwärtsgewandten Partei"". davor war Herntier Geschäftsführende Gesellschafterin eines Textilunternehmens, was sang- und klanglos pleite ging und sie in der Politik eine Anschlussverwendung fand.

Bei den letzten Wahlen konnten die "Rückwärtsgewandten" ihre Vormachtstellung in Sprengberg mit 30 % behaupten, Herntier's Unterstützungsparteien kamen auf die Plätze dahinter.