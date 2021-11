Zur Begründung verwies das Gericht darauf, dass der Antragsteller 2018 Fördermitglied in der Partei "Der dritte Weg" gewesen sei. Diese sei eine verfassungsfeindliche Vereinigung. Wer Mitglied in einer solchen Vereinigung sei oder sie unterstütze, sei nach dem Waffengesetz in der Regel waffenrechtlich unzuverlässig.

Beides würde auf den Antragssteller zutreffen, weil er den "dritten Weg" durch die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen unterstützt habe.

In der Begründung seines Urteils führt das Gericht außerdem auf, dass der Mann auf verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht habe, dass er "das ethnisch deutsche Volk unterwandert und in seine Existenz bedroht" sehe und verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolge. So habe er einen Gedenkstein mit Wehrmachtshelm und Eichenkranz errichtet, der mit Symbolen der rechtsradikalen Szene versehen und von Mitgliedern des "dritten Wegs" für verschiedene Veranstaltungen genutzt worden sei.

Ob der Südbrandenburger auch bei dem so genannten "Grenzgang" der Splitterpartei Ende Oktober in Guben (Spree-Neiße) beteiligt war, sagte ein Gerichtssprecher nicht. Mit der Aktion wollten die Rechtsextremen nach eigenen Angaben gegen Migranten an der Grenze vorgehen. Bei den Teilnehmern hatte die Polizei Pfeffersprays, ein Bajonett, eine Machete und Schlagstöcke sichergestellt.

