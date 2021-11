Die Betroffenen sitzen ja schon viel länger in dieser Position. Es geht um vier Parteien in Groß Gaglow, früher waren es viel mehr, viele Verfahren sind mittlerweile beigelegt worden. Diese vier Eigentümer befinden sich seit Jahrzehnten in dieser Lage. Die Restitutionsansprüche sind Ende der 90er Jahre von der Jewish Claims Conference (JCC) gestellt worden. So lange schwebt über den Menschen schon diese Unsicherheit. Als ich da vor drei Jahren hereingekommen bin, hatten die schon eine sehr lange Wartezeit hinter sich. Vor dem Verwaltungsgericht Cottbus laufen Verfahren. Diese sind hochkompliziert und schwierig: Wenn sie diese bis zum bitteren Ende durchfechten, dann kann das viele Jahre dauern. Also war meine Aufgabe, im Auftrag der Landesregierung Brandenburg bzw. der Staatskanzlei, diese Verfahren abzukürzen und außerhalb des Gerichts Frieden durch Recht mit einer Vereinbarung zu erzeugen.

Das habe ich nicht gedacht. Ich musste mir die Grundlagen verschaffen. Es gibt zu den vier Fällen Verwaltungsentscheidungen des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen, die sind dreißig, vierzig Seiten lang. Die ganze Geschichte dieser Grundstücke ist hochverwickelt. Es beginnt in der Nazizeit, wird nach dem Krieg nicht einfacher. Die Grundstücke wurden übertragen, die Bezeichnungen verändert. Wenn sie so einen Bescheid lesen, dann verstehen sie erstmal nichts. Ich habe durchaus Respekt für diejenigen, die diese Bescheide gemacht haben. Ich halte sie im fachlich-juristischen Sinn auch für richtig und gut gemacht. Damit ist aber der Frieden noch nicht erreicht. Die Bescheide zielen darauf, dass die vier Parteien die Grundstücke an die JCC restituieren sollen.

Wie ist denn die Position der Jewish Claims Conference?

Man muss sich immer erinnern, womit diese ganze Geschichte anfing: mit katastrophalen geschichtlichen Ereignissen der 30er Jahre als jüdische Siedler schon auf den Grundstücken in Groß Gaglow gesessen haben. Sie waren noch im Eigentum einer jüdischen Landbaugesellschaft, aber deren Absicht war, die Flächen zu parzellieren, Siedlungshäuser zu errichten und diese dann an jüdische Landwirte und Gärtner zu vergeben. Doch dann kommt Hitlers Machtergreifung dazwischen und die jüdischen Siedler werden nicht mehr ins Grundbuch eingetragen. Als Jurist stehen sie fassungslos vor dem, was die Nazis da gemacht haben. Dann wird auch noch handstreichartig die Landbaugesellschaft auf dem Wege einer kalten Enteignung aus dem Grundbuch gestrichen und es kommt eine deutsch-arische Gesellschaft hinein, die dann die Parzellen an deutsch-"arische" Interessenten vergibt. Und so kommen die Familien, die heute noch da sind, auf diese Grundstücke. Dieses Unrecht muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wenn ich daran denke, kriege ich mich sofort wieder ein, auch wenn ich mich manchmal über die JCC ärgere. Diese hat nicht das Ziel, die Menschen dort so schnell wie möglich zu vertreiben. Sie will in Groß Gaglow Grundstücke verkaufen und so Einnahmen erzielen. Soweit ich weiß, werden auch heute noch über die JCC Ausgleichleistungen für die Betroffenen des Holocaust in der ganzen Welt ausgezahlt.



Es geht also um Geld. Geld, das die Betroffenen in Groß Gaglow nicht zahlen können und auch nicht wollen, weil sie sich auch im Recht fühlen. Ein Dilemma?

Es ist ein massives Dilemma. Klar, die Betroffenen sagen, das war damals Unrecht. Aber uns jetzt nach vielen Jahrzehnten die Grundstücke wegzunehmen, ist ebenso Unrecht. Wir können ja nichts dafür. Wir haben von unseren Eltern oder Großeltern geerbt. Und auch diese haben die jüdischen Siedler nicht vertrieben, sondern über die deutsche Grundstücksgesellschaft das Land bekommen. Ihre These: Man kann nicht jetzt durch neues Unrecht das alte wieder gutmachen.

Sie haben gesagt, dass sie sich manchmal über die JCC ärgern. Werden Sie als Vermittler ernst genommen?

Da muss ich was zurechtrücken. Ich ärgere mich über Zeitabläufe, nicht über Positionen Es war eine sehr angenehme und respektvolle Behandlung dieses Themas. Es ist jetzt etwas ins Stocken gekommen, weil die JCC gerade ihr deutsches Standbein in Frankfurt/Main auflöst und die Entscheidungen jetzt vermutlich in New York getroffen werden. Das verzögert alles enorm. Mir brennt es enorm auf den Nägeln. Es ist wichtig, in Groß Gaglow Frieden zu schaffen. Auch für die anderen, die dort leben. Ein Beispiel zu geben, dass es durch eine faire Rechtsanwendung gelingen kann diesen brisanten Fall beizulegen. Dass alle glücklich sind, das können sie nicht erreichen. Hinzu kommt, dass die betroffenen Menschen alle nicht reich sind. Auf der anderen Seite: zum Glück ist das Groß Gaglow und nicht Berlin. Bei den Grundstückspreisen dort wäre das alles völlig aussichtslos.