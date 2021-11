Matze P. Berlin Mittwoch, 24.11.2021 | 14:42 Uhr

Die absolut richtige Entscheidung, bedenkt man die Folgekosten des Kohlestroms. Dafür müssen wir dann aber auch bei Wind, Sonne, Wasser und Speichertechnologien RICHTIG ranklotzen. Das ist möglich, aber nicht mit den ganzen gesetzlichen Handbremsen aus GroKo-Zeiten.



Was die Arbeitsplätze angeht: Erinnert sich noch jemand an die >110.000 Arbeitsplätze in der Solarbranche, die unter CDU/CSU-geführten Regierungen vernichtet wurden? Ohne milliardenschwere Infrastrukturpakete geschweige denn Entschädigungen für die Unternehmen.



Kurzum: Wer in der Lausitz heute für Kohle demonstriert, demonstriert gleichzeitig gegen die eigene Zukunft. Die Kohle ist in ein paar Jahrzehnten eh alle. Was dann? Dann haben wir bis dahin entweder am Weltmarkt bei Zukunftstechnologien (Solar, Wind, Speicher, Wasserstoff, Kernfusion, Landwirtschaft des 21. Jahrhundert...) etwas zu sagen oder überlassen anderen Ländern das Feld.