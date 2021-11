Qarabäus OSL Freitag, 26.11.2021 | 14:25 Uhr

Das Problem in Lübben liegt doch auch wesentlich an der selbstherrlichen Verwaltung, die anscheinend der Meinung ist, dass das Stadtparlament zu beschließen hat, was die Verwaltung gerne hätte. So wurden wiederholt Beschlüsse des Stadtparlaments unterlaufen etc.

Und dagegen kommt Herr Kolan nicht an. Über seine Arbeit möchte ich mir keine Meinung erlauben, da ich dazu zu wenig informiert bin.