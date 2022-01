2022 ist ein wichtiges Jahr für den Strukturwandel in der Lausitz. Damit der Kohleausstieg auch für die Menschen in der Region eine Perspektive bedeutet, müsste mehr in Zukunftsfähiges investiert werden, meinen Experten. Von Andreas Rausch

In Wildau ist im vergangenen Jahr eine Zweigstelle des Robert Koch-Instituts eröffnet worden, versüßt mit einem Zuschuss von zunächst 70 Millionen Euro. Insgesamt sind über 300 Millionen Euro für den Ort, an dem an künstlicher Intelligenz geforscht werden soll, vorgesehen. Das Geld stammt aus dem Topf des sogenannten Strukturstärkungsgesetzes. Mit dem soll den deutschen Kohleregionen der Abschied vom klimaschädlichsten aller Energieträger leichter gemacht werden, indem neue nachhaltige Arbeitsplätze entstehen.

Das Robert Koch-Institut in Wildau erregt immer noch die Gemüter in der Lausitz. Nirgends in Brandenburg lässt sich plakativer aufzeigen, welche Kreativität selbst große Institutionen beim Einsatz der Strukturwandelgelder für den Kohleausstieg entfalten können – ohne dass davon das eigentliche Revier auch nur entfernt profitieren würde.

In Wildau wurde nie Kohle gefördert, aber der Ort gehört in den Landkreis Dahme-Spreewald, der nach Gesetzesdefinition zum Revier zählt, wegen seines südlichsten Zipfels. "Das wird uns in der Lausitz im Strukturwandel nicht helfen", ist sich die Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier im Interview mit dem rbb-Inforadio sicher. Der stellvertretende Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden, Joachim Ragnitz, warnt beim Blick auf die bisherigen Vergaben, es müsse mehr dort investiert werden, wo wirklich Zukunftsfähiges für die Lausitz entstehe. Das Geld dürfe nicht in zu viele kleine Projekte "verkleckert" werden, die dem Revier in der Entwicklung nichts nützten, gerade in Bezug auf den noch einmal vorgezogenen Kohleausstieg 2030 gesehen.

40 Milliarden Euro nimmt der Bund in die Hand, um den Revieren eine Zukunft zu ermöglichen, allein 17 Milliarden davon bekommt die Lausitz, auf sächsischer und brandenburgischer Seite. In mehr als einem Jahr praktischer Projektarbeit zeigt sich für Ragnitz eine bedenkliche Entwicklung. "Eigentlich lief schon schief, wie das Strukturstärkungsgesetz aufgebaut ist, dass nämlich Unternehmensinvestitionen nicht gefördert werden, dafür sehr viele weiche Standortfaktoren, die aber keine Arbeitsplätze bringen. Das ist in Sachsen besonders drastisch, es gibt aber auch Beispiele dafür in Brandenburg", sagte er Brandenburg aktuell vom rbb. So finden sich unter den bestätigten Projekten auch elektrifizierte Straßenbahnen in der sächsischen Oberlausitz, eine Trampolinhalle oder der Ausbau eines Kunstgußmuseums im brandenburgischen Lauchhammer.