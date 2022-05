Über 6.000 Patienten in Luckau und Lübben ohne Hausarzt

Ärztemangel in Brandenburg

Der Ärztemangel ist in aller Munde - in Lübben und Luckau bereits bittere Realität. Nachdem gleich vier Hausärzte ihre Praxen aufgegeben haben stehen über 6.000 Patienten ohne einen da. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht.