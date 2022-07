Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken - Bürgermeisterin von Spremberg sieht Strukturwandel nicht in Gefahr

Sa 09.07.22 | 12:51 Uhr

dpa/Patrick Pleul Audio: rbb24 Inforadio | 09.07.2022 | Christine Herntier | Bild: dpa/Patrick Pleul Download (mp3, 7 MB)

Ein mögliches Wiederhochfahren von Kohlekraftwerken wird den Strukturwandel in der Lausitz aus Sicht der Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herntier (parteilos), nicht ausbremsen. Am Kohleausstieg bis 2038 und der Energiewende müsse festgehalten werden, sagte Herntier, die Sprecherin der Lausitzrunde für Brandenburg ist, am Samstag im rbb24 Inforadio. "Daran gibt es gar keinen Zweifel, nicht in der Region, nicht bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern."



Das freiwillige Bündnis der Lausitz-Runde vereint länder- und parteiübergreifend in der brandenburgischen und sächsischen Lausitz gewählte Bürgervertreter von der kleinen Gemeinde bis hin zum Landkreis.

imago/U.Koch Bundestags-Entscheidung über Ersatzkraftwerke - Warum das Wieder-Hochfahren von Jänschwalde so schwierig ist Falls Russland seine Gaslieferungen stoppt, muss die Energieversorgung anders gewährleistet werden. Auch im Kohlekraftwerk Jänschwalde wird der Wiederbetrieb von zwei Blöcken vorbereitet. Aber das ist gar nicht so einfach, erklärt Andreas Rausch.



Bürgermeisterin: "Das ist alles sehr, sehr sprunghaft"

Es sei gerade eine schwierige Situation, räumte die Bürgermeisterin zugleich ein. Lange Zeit sei Braunkohle auf dem Weg in eine fossilfreie Energieerzeugung die Brückentechnologie gewesen, dann Erdgas und nun erzwungenermaßen wieder Kohle. "Das ist alles sehr, sehr sprunghaft, was da im Moment passiert."



Vor allem für die Beschäftigten der Energieunternehmens Leag bedeute dies Unsicherheit: "Die können ja auch nicht ihre Lebensplanung einfach so wieder umwerfen", sagte die Kommunalpolitikerin.

Kohle soll vorerst Gas ersetzen

Angesichts der Energiekrise sollen Kohlekraftwerke in Deutschland viele Gaskraftwerke ersetzen. Dafür gaben Bundestag und Bundesrat grünes Licht. Es sollen Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen können, die gegenwärtig nur eingeschränkt verfügbar sind, vor der Stilllegung stehen oder sich in der Reserve befinden. Damit soll Gas gespart werden angesichts der Drosselung russischer Lieferungen.



dpa/A.Franke Brief an Habeck - Ost-Ministerpräsidenten wollen Ausnahmegenehmigung für Nutzung alter Kohlekraftwerke Im Eilverfahren haben Bundestag und Bundesrat am Freitag grünes Licht für die Reaktivierung stillgelegter Kohlekraftwerke gegeben. Doch so einfach ist das nicht, sagen drei ostdeutsche Regierungschefs und die Leag.