Die erste Runde der Bürgermeisterwahl in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) konnte im September noch keinen Gewinner hervorbringen . Am Sonntag kommt es deshalb zur Stichwahl zwischen Nadine Hönicke (SPD) und Andreas Pfeiffer (CDU). Hönicke erhielt im ersten Wahlgang 30,2 Prozent der Stimmen, Pfeiffer 28,5 Prozent. Der Vorsprung von Hönicke lag bei 157 Stimmen.

∙ Chancengleichheit in der Bildung von Kita, Schule bis zum Studium sowie flexible Betreuungszeiten in Kitas und Hort

Andreas Pfeiffer will, sollte er es auf den Chefsessel schaffen, sofort ins Rathaus einziehen und lernen, sagte er dem rbb. Er werde sich auf das Amt vorbereiten und erste Gespräche im Rathaus führen. Nadine Hönicke will im Fall eines Wahlsiegs nach eigenen Angaben die ersten Tage nutzen, um das Personal kennenzulernen.

Im Wahlkampf haben die beiden Kandidaten in den vergangenen Tagen nichts geändert. Beide sind noch einmal auf Senftenberger zugegangen und haben das Gespräch gesucht. Am Mittwoch standen sich Hönicke und Pfeiffer beim regionalen Fernsehsender "Seenluft24" gegenüber. Ihre Themen waren ähnlich: Bürgernähe, Bahnhofsumgestaltung, Verwaltungsumbau und Investitionen. Das Wahlkampf-Finale soll am Samstag stattfinden. Dann wollen beide noch einmal mit Info-Ständen auf dem Senftenberger Marktplatz Wähler gewinnen.

Der amtierende Bürgermeister Andreas Fredrich (SPD) tritt nicht erneut an. Bereits im Herbst 2021 hatte er seinen Rückzug aus der Politik angekündigt . Fredrich war 16 Jahre das Stadtoberhaupt von Senftenberg und arbeitete insgesamt 27 Jahre in der Verwaltung.

Beide Kandidaten haben aber im Fall einer Wahlniederlage einen Plan B. "Dann gehe ich auf Arbeit, bin wieder für meine Mitarbeiter da", so Nadine Hönicke, die eine Sachgebietsleiterin im Jugendamt der Kreisverwaltung Oberspreewald-Lausitz ist. "Die Vereine, in denen ich Mitglied bin, werden mich auch wieder öfter sehen." Auch Andreas Pfeiffer hat einen Beruf, "den führe ich dann natürlich auch weiter aus", sagte er dem rbb. Er praktiziert in einer Tierarztpraxis im Senftenberger Ortsteil Hosena. Darüber hinaus arbeitet er als Stadtverordneter und ist Kreistagsabgeordneter.

In Senftenberg und ihren sechs Ortsteilen öffnen am Sonntag um 8 Uhr die Wahllokale. Die Ergebnisse werden am gleichen Tag auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht [www.senftenberg.de]. Die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister wird das Amt dann am 1. Februar 2023 übernehmen.

Am Sonntag findet nicht nur in Senftenberg eine Stichwahl statt, sondern auch in Cottbus. Die Einwohnerinnen und Einwohner können zwischen Tobias Schick (SPD) und Lars Schieske (AfD) wählen.