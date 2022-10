In Cottbus ist der erste AfD-Oberbürgermeister einer deutschen Großstadt verhindert worden. Im Interview spricht die BTU-Sozialwissenschaftlerin Heike Radvan über die Bedeutung des Ergebnisses und über Demokratiefeindlichkeit in Ostdeutschland.

Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen. Die 45 Prozent, die hier gar nicht zur Wahl gegangen sind, von denen wissen wir nicht, wie die gewählt hätten. Das sind Spekulationen. In der letzten Woche ist der Monitor zur Einstellung gegenüber demokratischen Strukturen in Ostdeutschland herausgekommen. Der zeigt, 39 Prozent in Ostdeutschland sind mit der Demokratie unzufrieden , nur jeder Dritte glaubt, dass der Politik etwas an den Bürgern liegt. Das ist sicherlich auch ein Grund für den Prozentsatz, der sich entscheidet, nicht zu wählen. Das ist eine Herausforderung, die sich mit Transparenz und Partizipation angehen lässt.

Außerdem braucht es, das hat der Kandidat auch deutlich gemacht, eine klare Position gegen extrem rechte Gewalt und extrem rechte Mobilisierung in der Stadt. Da hat Cottbus in den letzten Jahren ein Defizit gehabt, hier entgegenzutreten. Er muss also verschiedene Gruppen ansprechen und Partizipation ist eine Antwort dabei.

Da hat Herr Schick im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er über Scheinpartizipation hinausgehen will und dass er Erfahrungen aus seiner vorhergehenden Tätigkeit mitbringt. Bürger wirklich einzubinden und mitgestalten zu lassen holt sie tatsächlich zurück in eine demokratische Struktur.

Sie haben die Demokratiefeindlichkeit in Ostdeutschland angesprochen. Gerade in die Region Cottbus fließen Milliarden an Strukturmitteln. Warum steht man trotzdem dem demokratischen System, das die Fördergelder bezahlt, so feindlich gegenüber?

Die Frage lässt sich nicht mit einem Grund beantworten. Ich nenne zwei, die ich dabei sehr wichtig finde. Das eine ist eine historische Perspektive, also zu fragen, wie viel Demokratieerfahrung konnte man eigentlich in der DDR-Gesellschaft machen? Das war sehr begrenzt. Das heißt, in den vergangenen 30 Jahren standen viele Ostdeutsche vor ökonomischen Herausforderungen und gleichzeitig vor der Herausforderung, das neue System, die demokratischen Institutionen auch nutzen zu können und das als positive Gestaltung wahrnehmen zu können. Wir müssen nach wie vor die Möglichkeiten schaffen, die Vorzüge der demokratischen Kultur auch in Ostdeutschland erlebbar zu machen. Auch dabei komme ich auf echte Partizipation zurück.

Vielen Dank für das Gespräch!