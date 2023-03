Am 9. Oktober 2022 ist Tobias Schick (SPD) zum neuen Cottbuser Oberbürgermeister gewählt worden. Seiner Wahl ging ein harter Wahlkampf mit dem AfD-Kandidaten Lars Schieske voraus. Zum Amtsantritt am 30. November betonte er, als Oberbürgermeister sein "Parteibuch zur Seite legen" und mit allen Cottbusern und Stadtverordneten gemeinsam arbeiten zu wollen.

rbb|24: Herr Schick, 100 Tage Ihrer Amtszeit sind nun vorbei. Vor der Wahl wollten Sie sich vor allem um das Sicherheitsgefühl in der Stadt kümmern. Was hat sich schon getan?

Das Thema ist uns wichtig. Wir haben ein Handlungskonzept verabschiedet und sind auch hier mit verschiedenen Akteuren im Gespräch. Jeder hat da eine andere Herangehensweise, aber was mich freut, ist, dass wir wieder das gemeinsame Ziel gefunden haben. Dass wir uns nicht in Details verlieren, sondern sagen: Es geht um klare Haltung, es geht um Aufklärung. Nicht nur bei jungen Menschen, auch bei Junggebliebenen.

Auch der Wirtschaftsstandort Cottbus war ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Wahrscheinlich hat ein Bürgermeister noch nie zu einem besseren Zeitpunkt eine Stadt übernommen: Die Stadt ist fast schuldenfrei, es gibt zahlreiche Fördermittel durch den Strukturwandel, ein Wirtschaftsbeirat ist auf den Weg gebracht worden. Was gibt es darüber hinaus?

Das Wichtigste ist natürlich: Wie partizipieren regionale Unternehmen am Strukturwandel? Wir haben hier unglaubliche Know-how-Träger, großartige Unternehmen, die meistens im Ausland oder in anderen Bundesländern viele Aufträge haben und dort ihre Wertschöpfung machen. Wir müssen uns fragen, wie wir die vernetzen können, auf erneuerbare Energien umstellen können. Auch die Themen Digitalisierung und Gesundheitswirtschaft sind wichtig. Diese Akteure zusammenzubringen hört sich vielleicht simpel an, aber es ist ein entscheidender Punkt. Gleichzeitig wollen wir die Kreislaufwirtschaft ankurbeln. Messen kommen nach Cottbus. Landes- und Bundesinstitute siedeln sich an und bringen gut bezahlte Arbeitskräfte. Das sorgt auch für einen Aufschwung in der Gastronomie und in der Immobilienbranche. Das ist gar nicht nur auf Cottbus bezogen, die gesamte Region wird einbezogen. Und ein großes Thema betrifft uns alle: Wie gewinnen wir Fachkräfte für die Region?