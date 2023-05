Steinmeier will deshalb vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen: Wie haben sie die Wende erlebt und gemeistert, welche Herausforderungen gibt es jetzt durch den Strukturwandel. Termine stehen etwa bei der Neuen Bühne, bei städtischen Vereinen und Unternehmern oder auch an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) an.

Die Stadt in der Lausitz ist die siebente Station der "Ortszeit Deutschland" mit Steinmeier. Zuvor war das Staatsoberhaupt in Völklingen im Saarland, Freiberg in Sachsen, Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern, Rottweil in Baden-Württemberg, Quedlinburg in Sachsen-Anhalt und Altenburg in Thüringen.