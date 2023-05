Bürgermeisterwahl in Calau (Oberspreewald-Lausitz) - Diese vier Kandidaten wollen Calau regieren

Mi 03.05.23 | 11:43 Uhr

Am Sonntag wird in Calau gewählt. Die 7.500 Einwohner-Gemeinde sucht einen neuen Bürgermeister, weil Amtsinhaber Werner Suchner in den Ruhestand geht. Wer sind die vier Kandidaten für das Amt und was haben sie vor? Von Daniel Friedrich



Calau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) wählt an diesem Sonntag einen neuen Bürgermeister. Der Amtsinhaber Werner Suchner (parteilos) hatte bereits im vergangenen Jahr erklärt, in den Ruhestand gehen zu wollen. Die Stadtverordneten stimmten diesem Wunsch zu. Suchner war 2018 zum Bürgermeister wiedergewählt worden und wäre eigentlich noch bis 2026 im Amt. Sollte keiner der Kandidaten die nötige Stimmenmehrheit erreichen, findet am 21. Mai, zwei Wochen nach der ersten Wahl, eine Stichwahl statt. Drei Kandidaten und eine Kandidatin stellen sich der Wahl um das Amt des Stadtoberhauptes. Hier werden die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge ihrer Nachnamen vorgestellt.

Marco Babenz - CDU, SPD und Ländliche Wähler

Marco Babenz, 48, ist der gemeinsame Kandidat von CDU, SPD und Ländlicher Wählergemeinschaft. Babenz hat bereits Erfahrung mit der Kommunalverwaltung. Seit Anfang 2020 ist er der Leiter des Bauamtes in Calau. Insgesamt ist er nach eigenen Angaben seit 22 Jahren im öffentlichen Dienst tätig und begleitet seitdem die Kommunalpolitik. Er wirbt damit, Führungserfahrung zu haben. Als erstes will sich Babenz um die Wirtschaft in der Stadt kümmern und "eine Stelle schaffen im Bereich Wirtschaftsförderung, sodass wir uns mit Ruhe und Bedacht entwickeln", so Babenz. Allerdings will er sich auch um soziale Belange kümmern und Beispielsweise auch die Kitas der Stadt erhalten. Calaus Stärke liege darin, eine Stadt mit Witz zu sein, aber auch gute Ideen entwickeln zu können.



Mario Dannenberg - Die Linke

Mario Dannenberg, 56, ist Landesschatzmeister der Partei die Linke und tritt auch für diese an. Seit 2008 ist er in der Kommunalpolitik. Dannenbergs Fokus liegt auf dem sozialen Miteinander in der Stadt. So will er sich um die Entwicklung eines Sport- und Freizeitzentrums kümmern, "als eine Art sozialer Ankerpunkt für alle, wo man sich versammeln kann, wo man Sport machen kann, aber auch Musik", so Dannenberg. Ein weiteres wichtiges Thema für Calau sei altergerechtes Wohnen. Finanzieren will Dannenberg seine Pläne unter anderem durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Calau sei Windeignungsgebiet, Photovoltaikanlagen würden gebaut. "Das sind Steuerzahler, das wird eine der wesentlichen Säulen sein", so Dannenberg.



Melanie Gierach - Bündnis90/Grüne

Melanie Gierach, 49, arbeitet in einer Apotheke und tritt für die Grünen an. Sie will versuchen "mehr Demokratie walten zu lassen" und alle Calauer Meinungen in ihre Politik aufzunehmen. Seit 2019 ist sie Stadtverordnete in Calau. Gierach will nach eigenen Angaben mehr Kinder- und Jugendbeteiligung in der Stadt. Bildung und Soziales stehen für sie im Mittelpunkt. So wolle sie sich auch um die Kitas und das dortige Arbeitsklima kümmern. Außerdem will sie mit anderen Kommunen zusammenarbeiten, um beispielsweise die Verwaltung zu entlasten und auch die dortigen Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Calau will sie vor allem für junge Familien mit Kindern attraktiv werden lassen. Diese sollen, so die Vorstellung, nach Calau ziehen. Die Stadt solle bezahlbar bleiben.



Robert Viktor Scholz - AfD

Robert Viktor Scholz, 59, ist Architekt und Kandidat der AfD. Er beobachtet die Politik seit vielen Jahren und sieht "einige unerledigte Dinge", wie er sagt. Calau habe während der letzten Amtszeit zehn Prozent seiner Einwohner verloren. Auch deshalb stehe die Stadt finanziell nicht so gut da. Scholz will sich im Falle seiner Wahl unter anderem um attraktive Wohnungen für Calau kümmern. Er will dafür sorgen, dass ortsansässige Unternehmen auch städtische Aufträge bekommen, um Arbeitsplätze zu erhalten. Auch vom Tourismus soll die Stadt profitieren. "Der Spreewaldtourismus ist in unmittelbarer Nachbarschaft von Calau ansässig, an den müssen wir uns anklinken", so Scholz. Sein Ziel sei es, den Einwohnerschwund der Stadt aufzuhalten. Außerdem will er sich für ein neues Gewerbegebiet einsetzen.



