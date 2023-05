Die Lehrer der Oberschule in Burg (Spree-Neiße) müssen keine dienstrechtlichen Konsequenzen fürchten, weil sie sich mit einem Brandbrief an die Medien gewandt hatten. Das teilte das zuständige Bildungsministerium am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" [www.lr-online.de (Bezahlschranke)] berichtet, dass die Lehrer mit dem Brief ihre Jobs riskiert hätten. Die Zeitung begründet das damit, dass die Lehrer den offiziellen Dienstweg nicht eingehalten hätten und der Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) sich noch nicht schützend vor die Lehrkräfte gestellt habe.

Vom Ministerium heißt es nun am Dienstag, dass die Lehrer, die den Brief verfasst haben, keine dienst- oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu fürchten haben. "Meldungen in den Medien, die das Gegenteil beschreiben, weist das Bildungsministerium entschieden zurück" heißt es in der Mitteilung.