Das deutsche Staatsoberhaupt residiert in der Lausitz . Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat für drei Tage seinen Amtssitz nach Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) verlegt. Bei der "Ortszeit", so der offizielle Name des Außentermins, will Steinmeier mit Menschen vor Ort ins Gespräch kommen. Die Stadt, so Steinmeier bei seiner Ankunft am Dienstag, habe er sich bewusst ausgesucht. Senftenberg stehe wie kaum eine andere Stadt für Wandel - von der Braunkohleindustrie und dem anschließenden Strukturbruch bis hin zum heutigen Zentrum des Tourismus im Lausitzer Seenland.

Einen ersten Eindruck davon, dass er nicht bei allen willkommen ist, bekommt Steinmeier schon bei seiner Ankunft am Dienstag. Ein gutes Dutzend Demonstranten versammelt sich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, angeführt von der AfD. Steinmeiers erster offizieller Termin nach seiner Ankunft: der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

Steinmeier gibt sich von Beginn an bürgernah, reist mit dem Zug an. Sein Amtssitz, das "Parkhotel" in Senftenberg ist bodenständig. "Wir konnten es nicht so richtig glauben, weil es hier in der Region, speziell in der Stadt, Häuser gibt, die von der Kategorie deutlich höher liegen als wir", sagt Hotelier Marino Lubrich. Doch der Bundespräsident wolle keine Extrawurst, die Karte sei völlig ausreichend, habe es auf Nachfrage des Hotels geheißen.



Vor allem in den Sozialen Netzwerken schreiben sich Nutzer vor dem Besuch in Rage. "Den will hier niemand haben", heißt es etwa. Doch der Protest hält sich, gemessen an den Vorabreaktionen im Netz, dann doch in Grenzen.

So ist der Empfang des Bundespräsidenten in Senftenberg herzlich. Der Chor der Bergarbeiter singt das Steigerlied, der Eintrag ins Goldene Buch ist eine Formalie.