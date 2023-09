seenlandurlauber Oranienburg Donnerstag, 21.09.2023 | 22:40 Uhr

Bin z.Zt. im Lausitzer Seenland und finde einen Kurbeitrag für Senftenberg richtig. Hier sind super Radwege, Spielplätze und Badestellen angelegt. Alles sehr gepflegt und überall Sitzgelegenheiten. Gebührenfreie Toiletten an einigen Badestellen und viele kostenfreie Parkgelegenheiten. Damit das so bleibt, leiste ich gerne den vorgesehen Betrag von 2,00€. Nicht zu vergleichen mit der Abzocke in den Ostseebädern.