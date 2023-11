Vor mittlerweile drei Jahren ist von der damaligen Bundesregierung der sukzessive Ausstieg aus der Kohleverstromung beschlossen werden - die Frage, wie der dazugehörige Strukturwandel verläuft und wo Prozesse verbessert werden können, ist am Donnerstag und Freitag Thema einer Strukturwandeltagung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU).

In sieben Workshops, unter anderem zu den Themen Verteilungsgerechtigkeit, Inklusion oder Beteiligung im Strukturwandel, aber auch zu den Fragen, ob Investitionen in die Wissenschaft der Region nützen oder wie wirksam regionale Strukturpolitik ist, wollen die Fachbesucher miteinander ins Gespräch kommen.

Auch das Thema Fachkräftemangel spielt eine große Rolle, da Neuansiedlungen insbesondere in der Industrie derzeit Probleme haben, in der Lausitz ihre Stellen zu besetzen. Anika Noack, Mitorganisatorin vom BBSR, bezeichnete den Fachkräftemangel gegenüber dem rbb am Donnerstag als "zentralen Flaschenhals", an dem alle Beteiligten gemeinsam arbeiten müssten. Kein Problem gebe es dagegen bei der Frage, wie die wegfallenden Arbeitsplätze in der Kohleindustrie ersetzt werden sollen. Mit Beginn des Transformationsprozesses vor drei Jahren war das noch die entscheidende Frage gewesen.



Mit der Tagung sollen Forschung und Praxis besser miteinander verzahnt werden, sagte Noack. "Wir haben hälftig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier zu Gast, zur anderen Hälfte Menschen aus Politik und Verwaltung." Gemeinsam soll eine Bilanz gezogen werden, wie gut der Strukturwandel vorangeht. Auch, wenn die Lausitz als Tagungsort ausgewählt wurde, seien Vertreter aller deutschen Kohlereviere anwesend.

Dabei sollen sie auch über bessere Lebensbedingungen in den betroffenen Regionen, also digitale und soziale Infrastruktur sprechen, so Noack.