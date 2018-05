Für das Relegations-Heimspiel von Energie Cottbus hat der freie Verkauf begonnen. Schon nach einer halben Stunde gab es bei den meisten Verkaufsstellen keine Karten mehr. Am Montagmittag meldete der Verein, dass das Spiel am 27. Mai ausverkauft ist. Von Holger Keßler

Die Lausitz lechzt nach Jahren der Abstinenz wieder nach Profi-Fußball. Wie groß die Sehnsucht danach ist, zeigt der Ansturm auf Eintrittskarten für das Relegations-Heimspiel am 27. Mai.

Obwohl noch gar nicht klar ist, gegen wen Energie Cottbus dann spielt, waren einzelne Vorverkaufsstellen am Montag schon eine halbe Stunde nach Verkaufsstart ausverkauft. Auch online gab es kurz darauf keine Tickets mehr. Zwei Stunden nach dem Verkaufsstart war das Stadion der Freundschaft ausverkauft.



Wer in die dritte Fußball-Liga aufsteigt, wird am 24. und am 27. Mai in zwei Relegationsspielen zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost und dem Meister der Staffel Nord ermittelt.

Energie Cottbus steht schon seit Mitte April als einer der beiden Endspielteilnehmer fest. In der Staffel Nord gibt es noch einen Dreikampf zwischen den zweiten Mannschaften vom Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg, sowie dem Team vom SC Weiche Flensburg.