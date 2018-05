Nach einer ungenehmigten Versammlung von mutmaßlichen Fußballfans mit Kapuzen im Stil des Ku-Klux-Klans am Sonntag in Cottbus ermittelt der polizeiliche Staatsschutz.

Es kursiere ein Foto im Internet, sagte eine Sprecherin des Polizeidirektion Süd am Montag. Darauf seien mehrere Personen zu sehen, die auf dem Altmarkt weiß maskiert posieren. Zudem hielten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Aufstieg des Bösen" in die Kamera.



Die Polizeisprecherin bestätigte dem rbb, dass das Foto am Sonntag aufgenommen wurde. Am Sonntag hatte der FC Energie Cottbus gegen den SC Weiche Flensburg gespielt. Durch ein 0:0 im Play-off-Rückspiel gelang ein Aufstieg in die 3. Fußball-Liga, was von zahlreichen Fans gefeiert wurde.

Der Ku-Klux-Klan wurde im 19. Jahrhundert in den USA als Geheimbund gegründet, der mit Gewalt gegen Schwarze und politische Gegner vorging. Heute existieren mehrere, voneinander unabhängige Gruppen, auch in Deutschland.