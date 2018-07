Die Zeit der grenzlosen Dominanz ist vorbei. Nach der Rückkehr in die dritte Liga geht es für Energie Cottbus nun darum in der neuen Spielklasse anzukommen. Gleich zum Saisonstart am Sonntag stehen die Lausitzer vor einer schwierigen Aufgabe. Von Andreas Friebel

Welche Rolle kann Aufsteiger Energie Cottbus in der anstehenden Drittliga-Saison spielen? Erste Antworten darauf wird es schon am Sonntag gegen Rostock (Anpfiff 13 Uhr) geben. Das Ost-Derby ist eine gute Standortbestimmung für die Lausitzer, die in der Regionalliga Nordost ein Jahr lang von Sieg zu Sieg eilten. "Wir sind alle ein bisschen angespannt und freuen uns auf die neue Liga, in der wir nun nicht mehr in jedem Spiel der klare Favorit sind", umreißt Trainer Claus-Dieter Wollitz die anstehende Aufgabe.

Rostock schaut nach Platz sechs in der Vorsaison in Richtung Aufstiegsplätze. Cottbus will in der Liga bleiben. So gesehen kommen die Norddeutschen als Favorit in die Lausitz. „Wir werden jetzt aber trotzdem nicht sagen: Hier sind die drei Punkte! Auch wir können Fußball spielen“, so Wollitz.

Wie gut Cottbus tatsächlich Fußball spielen kann, lässt sich nach der Vorbereitung aber nicht so genau sagen. Gegen die zumeist unterklassigen Gegner gab es klare Siege. Wirklich gefordert wurde Energie nur gegen den tschechischen Erstligisten Dukla (2:0) und gegen Zweitligist Magdeburg (1:3).