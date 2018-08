Bild: dpa/Hammerschmidt

Energie Cottbus vor dem ersten Auswärtsspiel - "Nur wer leiden kann, ist erfolgreich"

03.08.18 | 17:55 Uhr

Energie Cottbus bekommt es mit dem nächsten Aufstiegskandidaten zu tun. Der Fußball-Drittligist ist am Sonntag bei Wehen-Wiesbaden zu Gast. Einem Klub mit großen Zielen, wenig Zuschauern und einem Trainer, der fast Wollitz geheißen hätte. Von Andreas Friebel

"Leiden" - das ist wohl das meist gebrauchte Wort in Cottbus zum Saisonstart des Drittligisten. Schon am 29. Juli nach dem 3:0-Sieg über Rostock hatte Trainer Claus-Dieter Wollitz die Leidensfähigkeit seiner Mannschaft gelobt. Trotz tropischer Temperaturen auf dem Platz spielte Energie bis zum Schlusspfiff mit hohem Tempo und höchst konzentriert. So will Wollitz sein Team auch am Sonntag bei Wehen Wiesbaden sehen. "Nur wer leiden kann, ist erfolgreich. Wer es nicht schafft, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, kann auch nicht seinen Gegner besiegen." Die Leidensfähigkeit müssen die Cottbuser auch in Wiesbaden beweisen, denn am Sonntag wird es wieder heiß werden. "Das wird zwar nicht einfach für die Jungs, ich mache mir aber keine Sorgen darüber. Wir halten das aus", sagt Wollitz, der voller Respekt über den nächsten Gegner spricht. "Wiesbaden hat einen starken Kader, mit einer starken Bank. Sie können immer noch einen Nachladen", spielt der auf den Saisonstart der SVWW an. Nach 0:1 Rückstand drehten die Hessen in der zweiten Halbzeit noch das Spiel in Aalen. Zwei Einwechsler sorgten für die Tore.

Wollitz war für den SVWW im Gespräch

Dass sich der Cottbuser Trainer recht gut beim nächsten Gegner auskennt, liegt auch daran, dass der 53-Jährige vor etwas mehr als zwei Jahren als Trainer in Wiesbaden im Gespräch war. "Ich habe den unterschriftsreifen Vertrag von damals immer noch. Sie haben sehr um mich gekämpft und ich hatte auch einen guten Eindruck vom Klub." Warum hat es damals nicht geklappt? "Es hat trotzdem nicht Klick gemacht. Ich brauche Emotionen, auch auf der Tribüne. Für die Leistung, die die Mannschaft bringt, haben sie zu wenig Zuschauer", begründet Wollitz seine damalige Absage. Wenig später ging er nach Cottbus. Dort kamen selbst in der Regionalliga im Schnitt über 5.000 Zuschauer in das Stadion der Freundschaft. In Wiesbaden waren es vergangene Saison durchschnittlich 2.500. Das ist einer der schlechtesten Werte der dritten Liga.

Dank des millionenschweren Sponsorings eines Herstellers von Trinkwasserfiltern wollen die Hessen in dieser Saison ernsthaft um den Aufstieg mitspielen. Für Cottbus geht es nach wie vor um den Klassenerhalt. "Ich will uns nicht kleiner machen, als wir sind. Aber ein Spiel ist zu wenig, um einschätzen zu können, ob wir wirklich schon in der dritten Liga angekommen sind", sagte Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer. Dort machte der Trainer auch klar, dass sich der Drittligist von Stürmer Benjamin Förster trennen will. Seit anderthalb Jahren ist der Angreifer immer wieder verletzt. Doch die Leidenszeit des 28-Jährigen geht zu Ende. Förster soll demnächst wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. "Es sind ausschließlich sportliche Gründe, weshalb ich glaube, dass es für ihn schwer wird, wieder in die Mannschaft zu kommen", so Wollitz, der seinem ehemaligen Torjäger empfiehlt in die Regionalliga zu wechseln. Weitere Veränderungen im Kader sind aktuell nicht geplant. Nach dem "leidvollen" Saisonstart scheint das aber auch nicht notwendig.