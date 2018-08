Facebook: Blau-Weiß Lindenau Video: Brandenburg aktuell | 30.08.2018 | Peter Huth | Bild: Facebook: Blau-Weiß Lindenau

Kleidung von einschlägigen Marken - Lindenauer Fußballverein von Rechtsextremen dominiert

31.08.18 | 17:07 Uhr

Im kleinen Ort Lindenau machen sich offenbar Neonazis breit. Im örtlichen Fußballverein zeigen sich etwa manche mit Kleidung von Marken, die in der rechtsextremen Szene beliebt sind. Der Widerstand aus der Zivilgesellschaft ist kaum sichtbar. Von Peter Huth

In Lindenau (Oberspreewald-Lausitz) beim Sportverein Blau-Weiß werden tolle Tore geschossen. In der Abwehr spielt bei diesem Verein auch Sebastian Raack. Er ist mit seinem rechtsextremen Opos-Vertrieb Anfang 2016 nach Lindenau gezogen und hielt dort die Parkgaststätte am Leben. Mit seiner Gesinnung ist er in der Mannschaft nicht allein. Einige seiner Mitspieler haben auf ihren privaten Facebook-Profilen reichlich Rechtsextremes zu bieten.

Kampfspruch "Parkelf erwache"

"Extremisten sollen ein normales Leben führen dürfen", sagt Frank Nürnberger, Leiter des Verfassungsschutzes Brandenburg. "Selbstverständlich sollen auch Nazis oder Linksextremisten Sport machen oder Kultur genießen." Schwierig werde es allerdings immer dann, wenn der Sport Mittel zum Zweck ist, "für die extremistischen Bestrebungen". Genau das passiert in Lindenau. Auf der Facebook-Seite des Vereins ist Torjubel im rechtsextremen T-Shirt zu sehen. "One Family" steht darauf - eine Gemeinschaft von Neonazi-Bands und ihren Fans. Ein weiteres Bild ist ein Teamfoto mit Werbung für die NS-Hardcore-Bewegung "Suizhyde". Beim Siegesjubel in der Kabine trägt eine Person einen "Blutzeugen"-Pullover. Bei der Spielerfeier ist die bei Hools und Neonazis beliebte Bekleidungsmarke "Label 23" zu sehen, T-Shirts mit Neonazi-Hip-Hopper Enessess und die Rechtsrocker Frontalkraft aus Cottbus. Der Kampfspruch der Lindenauer Fußballer lautet "Parkelf erwache."



"Jugend indoktrinieren"

"Ich halte das für ein absolutes Alarmzeichen", sagt die innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Inka Gossmann-Reetz. Hier zeige sich, dass Leute mit rechtsextremer Gesinnung ihre Ideologie in die Öffentlichkeit bringen wollten. "Hier geht es nicht mehr um Sport, hier geht es nicht um gesellschaftliches Miteinander. Hier geht es darum, Ideologie zu verbreiten und Jugend zu indoktrinieren."

Brandenburg Aktuell hat den Verein, den Fußballkreisverband und den Fußballlandesverband (ein Bündnispartner des Toleranten Brandenburg) zu den Fotos befragt. Niemand wollte sich vor der Kamera äußern. Der Kreisverband reagierte schriftlich. Der FK Südbrandenburg trete "rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden entgegen." Der Verband wolle nach der Sommerpause mit dem Vorstand des SV Blau-Weiß Lindenau die Problematik erörtern. Unter den Spielern in der Kabine befindet sich auch der Vorsitzende des Lindenauer Jugendclubs. Auf die Frage, ob er wisse, was da an Neonazi-Propaganda in der Kabine passiert, antwortet er ausweichend, er sei "nur ein Spieler beim Sportverein Lindenau". Die eigentliche Frage zu dem Foto und der Neonazi-Propaganda seiner Mitspieler beantwortet er nicht. "Wer sich mit diesen Leuten auf den Platz stellt, dem muss jetzt klar sein, dass er diese Ideologie unterstützt - und sich damit auch mitschuldig macht", kommentiert Inka Gossmann-Reetz.



Nürnberger: "Ist uns egal"-Haltung

Beim Lindenauer Parkfest im Juni waren die Rechten in der Öffentlichkeit immer erkennbar. Sie wirkten da wie ein Bestandteil der Dorfgemeinschaft. Verfassungsschutzchef Nürnberger bezeichnet das als außerordentlich besorgniserregend. "Wenn Teile der Zivilgesellschaft - so scheint es zumindest - mittlerweile offen mit rechtsextremistischen Symbolen oder Erkennungszeichen durch die Gegend zieht und dafür Werbung macht, dann zeigt das nicht nur eine fehlende Sensibilität, sondern eine 'Ist uns egal'-Haltung". Man müsse möglicherweise sogar befürchten, dass sich Teile der Gesellschaft von der parlamentarischen Demokratie abzuwenden scheinen, "weil ihnen andere Akteure mehr Zuwendung versprechen." Die rechtsextreme Gemeinschaft "One Family" von Opos Records und seinem Besitzer Sebastian Raack steht hier gegen die zurückhaltende Zivilgesellschaft von Lindenau.



Verfassungsschutz warnte

Michael Hüllen vom Verfassungsschutz hatte bereits vor einem Jahr erklärt, seine Behörde kenne Raack als langjährigen Aktivisten der rechtsextremistischen Szene: "Er ist sehr tief in die Szene eingetaucht. Er ist ein ehemaliges 'Blood and Honour'-Mitglied. Das geben unsere Daten her. Er ist einer der Finanziers der rechtsextremistischen Szene." Vor einigen Monaten hat der Verfassungsschutz davor gewarnt, dass sich in Lindenau eine aktive rechtsextreme Szene etabliert.