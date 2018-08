Cottbuser Radprofi in Schottland dabei

Der Cottbuser Radprofi Roger Kluge startet für die deutsche Mannschaft bei der Radsport-Europameisterschaft. Beim Straßenrennen soll er mit seinen Teamkollegen Kapitän John Degenkolb unterstützen, der zuletzt bei der Tour de France einen Etappensieg einfahren konnte.

Die Europameisterschaft im Straßen- und Bahnradsport wird im Rahmen der European Championships in Glasgow ausgetragen. Kluge und das deutsche Team nehmen am Straßenrennen am 12. August teil.

Acht Fahrer starten für das deutsche Team: John Degenkolb, Roger Kluge, Nico Denz, Joshua Huppertz, Jonas Koch, Alexander Krieger, Marcel Meisen und Rick Zabel.