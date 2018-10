Auch der Verein verschickte via Twitter einen Link zur Polizeifahndung mit dem Foto des Beschuldigten. "Beim FC Energie ist kein Platz für Nazis! Wir nehmen den Vorfall ernst und unterstützen die Polizei Brandenburg bei der Öffentlichkeitsfahndung", schrieb der Klub.



Die Lausitzer hatten in der Vergangenheit öfter Probleme mit rechtsgesinnten Anhängern. Beim Aufstieg in die 3. Fußball-Liga Ende Mai hatten Vermummte in Ku-Klux-Klan-Masken und einem Banner mit der Aufschrift "Aufstieg des Bösen" in der Stadt posiert.

Ein Jahr zuvor hatte sich die Ultra-Gruppierung "Inferno Cottbus" aufgelöst, die dem rechten Spektrum zugeordnet wird und bei Ausschreitungen beim linksgerichteten SV Babelsberg 03 verantwortlich gewesen sein soll.