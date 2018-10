Audio: Inforadio | 18.10.2018 | Andreas Friebel | Bild: imago/Matthias Koch

Transfer ist perfekt - Rangelov zieht ein drittes Mal das Cottbuser Trikot über

18.10.18 | 17:50 Uhr

Energie Cottbus bekommt Verstärkung: Stürmer Dimitar Rangelov kehrt zu dem Drittligisten in die Lausitz zurück. Aber kann der mittlerweile 35-Jährige seinem neuen, alten Team wirklich vor dem Abstieg bewahren? Von Andreas Friebel

Es hat ein Weilchen gedauert, bis Dimitar Rangelov "Ja" zu seinem nun schon dritten Gastspiel in der Lausitz sagte. Vier Wochen trainierte er in Cottbus mit, bis sich Energie zu einem Vertragsangebot entschließen konnte. Eine weitere Woche verging, bis Rangelov am Donnerstagmittag unterschrieb - sehr zur Freude von Trainer Claus-Dieter Wollitz, der den Bulgaren seit mehreren Jahren kennt: "Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wichtig war aber auch, wie er in den vergangenen Wochen auf die Spieler zugegangen ist. Er hat viel geredet, viel erklärt und auch im Training viel gezeigt."

Ein alter Bekannter

2007 kam Rangelov zum ersten Mal in die Lausitz. Damals spielte Energie noch in der Bundesliga. 15 Tore später wechselte der Stürmer zu Borussia Dortmund. 2011 kehrte er nach Cottbus zurück und erzielte zwölf Treffer in der zweiten Liga. Es folgten Gastspiele in der Schweiz und der Türkei. Seine Familie blieb aber in Cottbus, weshalb sich Rangelov zum Ende seiner Karriere noch mal beim FC Energie anbot. "Wir haben gestern im Training einige Abläufe trainiert, um zu sehen, wie alles passt", sagt Wollitz. "Jetzt bin ich noch zuversichtlicher, als ich es vorher war. Er wird uns helfen, dass wir die Liga halten."

Taktische Veränderungen geplant

Mit der Rangelov-Verpflichtung wird sich auch die taktische Ausrichtung der Cottbuser ändern. Statt auf einen Ein-Mann-Sturm wird Wollitz künftig auf eine Doppelspitze setzen. Dafür fällt im Mittelfeld eine Stelle weg. "Wir haben einfach gesehen, dass es mit einem Stürmer nicht funktioniert, egal ob der Mamba oder Scheidhauer heißt", so Wollitz.

Trainer Wollitz sieht Konkurrenzdruck positiv

Der Cottbuser Trainer erhöht mit der Personalie Rangelov zugleich auch den Druck auf seine Offensive. In Ermangelung personeller Alternativen waren die meisten Spieler immer gesetzt. Das ändert sich nun. "Druck erhöht die Konzentration", so der Coach am Donnerstag. Gerade für den zuletzt formschwachen Stürmer Streli Mamba könnte es mit seinem Stammplatz eng werden. Ob Rangelov bereits am Samstag gegen Fortuna Köln (Anpfiff 14 Uhr) sein Comeback im Energie-Trikot geben wird, ist noch offen. Der 35-Jährige hat noch nicht alle vorgeschriebenen sportmedizinischen Untersuchungen absolviert. Nächste Woche gegen Jena soll der ehemalige Publikumsliebling dann aber in jedem Fall spielen.

