Bei den Olympischen Jugendspielen in Buenos Aires hat Marie Scheppan vom Leichtathletikclub Cottbus den zweiten Platz belegt. Die Cottbuserin war im ersten Lauf auf der 400 Meter-Strecke nur acht Zehntelsekunden langsamer als die Tschechin Barbora Malikova, die mit 54,18 Sekunden in die zweite Runde ging. Auch im zweiten Lauf lag Scheppan mit 55,15 Sekunden nur knapp hinter der Tschechin, die mit 54,68 Sekunden ins Ziel einlief. Für die Endplatzierung wurden beide Zeiten addiert.

An Marie Scheppan aus Cottbus kommt derzeit kaum einer vorbei: Die 17-Jährige ist Vize-Europameisterin über die 400 Meter. Ab Samstag wartet die ganz große Herausfordung auf sie - bei den olympischen Jugendspielen in Argentinien. Von Andreas Friebel

Für den Cottbuser Leichtathletikclub (LCC) ist die Silbermedaille von Marie Scheppan ein großer Erfolg. Den entscheidenden zweiten Lauf verfolgte man gemeinsam vor dem Livestream wie Vizepräsident Uli Hobeck erzählt. "Wir waren sehr glücklich, dass sie ihre Leistung aus dem ersten Lauf bestätigen konnte", sagte der Cottbuser in einem rbb-Interview. Dabei war Scheppan nicht ganz bei vollen Kräften. "Sie war leicht geschwächt durch eine Grippe und konnte das aber durch Kampfgeist überspielen", so Hobeck.

Scheppan soll mit einer Ausbildung bei der Bundespolizei in Cottbus beim Olympiastützpunkt bleiben. So wünscht es sich zumindest Uli Hobeck: "Sie ist ja nun die zweitbeste Läuferin der Welt in ihrer Altersklasse, die möchten wir schon gerne hier behalten. Sie ist ja ein Eigengewächs, und da werden wir alles in die Wege leiten, dass wir das realisieren können", meint Uli Hobeck.

Am kommenden Samstag wird Marie Scheppan in Berlin zurückerwartet. Dann kann sie auch in der Heimat ihren Erfolg feiern.