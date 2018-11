Beim Bahnrad-Weltcup in Berlin, der am Freitag eröffnet wurde, geht es nicht nur um Rekorde oder Höchstgeschwindigkeiten. Für ein Forscherteam der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) ist er zugleich der Testlauf für einen modernen Super-Lenker - maßgeschneidert auf die Fahrer.

Der neue Lenker vereint gleich drei wesentliche Innovationen, so Seidlitz. Er habe eine deutlich verbesserte Ergonomie, sei 30 Prozent leichter als ein Standard-Lenker und aerodynamisch durchoptimiert. "Man hat hier das Reglement so ausgereizt, dass man die Breiten- und Längenverhältnisse so anpassen konnte, dass er so geschmeidig wie eine Tragfläche durch die Luft gleitet", so Holger Seidlitz. Passend zu den Tragflächeneigenschaften habe man ein ähnliches Carbon-Gewebe wie beim Airbus A 350 verwendet.

Nur wenige der Lenker wurden bisher produziert, laut Seidlitz hätten sie fast Unikat-Status. Er hofft jetzt, dass die Radsportteams auf das neue Produkt aufmerksam werden und ihrerseits neue Lenker an der BTU bestellen.