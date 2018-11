Spielt die Nationalelf demnächst in Cottbus?

Nach dem peinlichen WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist das Interesse an Spielen der DFB-Elf deutlich gesunken. Für das Länderspiel am Donnerstagabend in Leipzig gegen Russland lief der Kartenverkauf schleppend: Nur gut 30.000 von 42.000 Tickets wurden abgesetzt.

Der Chef des sächsischen Fußballverbandes Hermann Winkler schlägt deshalb vor, dass der DFB künftig Länderspiele auch in kleineren Stadien austragen sollte - wie Cottbus, Dresden oder Magdeburg. "Wenn die richtig voll sind, mit Karten zu erschwinglichen Preisen, dann wird es

ein Event für die ganze Familie. Und die Mannschaft ist hoffentlich auch angesprochen", sagte Winkler am Donnerstag in der MDR-Sendung "Sport im Osten".

Das Stadion der Freundschaft in Cottbus bietet Platz für etwa 20.000 Zuschauer.