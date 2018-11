Die Pause legte Romy Kasper auch wegen des Schicksals ihrer Radsport-Kollegin Kristina Vogel ein. Die Bahnrad-Olympiasiegerin war im Juni beim Training zum Großen Preis von Deutschland auf der Cottbuser Radrennbahn schwer gestürzt. Seitdem ist sie querschnittsgelähmt.

Ursprünglich wollte Kasper nach dem schweren Sturz in England direkt wieder bei einem Rennen in ihrer Heimatstadt Forst antreten. Nach Vogels Sturz saß aber auch bei ihr der Schock tief. In einem Interview im Juli sagte sie: "Die Gesundheit kann ich mir von nichts wiederkaufen. Deshalb warte ich jetzt ab, bis alles verheilt ist. Danach kann ich wieder voll attackieren."

Wenn alles gut geht, will Romy Kasper im Januar bei der Australien-Rundfahrt wieder an einem Rennen teilnehmen.