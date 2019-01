Fußball-Drittligist Energie Cottbus und der langjährige Mannschaftskapitän Marc Stein gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein am Montag bekanntgab, wurde der Vertrag mit dem 33-jährigen Abwehrchef in beiderseitigem Einverständnis aufgelöst.

"Mir ist diese Entscheidung, die ich nun getroffen habe und für mich treffen musste, alles andere als leicht gefallen", wird Stein zitiert, "doch manchmal gibt es wichtigere Dinge im Leben als den Fußball. Ich werde den Jungs und dem Verein in jedem Spiel die Daumen drücken und wünsche uns den Klassenerhalt, auch wenn ich nicht mehr aktiv dabei sein werde."

Den Angaben zufolge verlässt Marc Stein Energie Cottbus aus familiären Gründen. Er kehre zurück zu seiner Familie nach Stuttgart, heißt es in einer Pressemitteillung des Vereins.

Die Nachricht kommt völlig überraschend - und nur fünf Tage vor dem ersten Spiel nach der Winterpause gegen Wehen Wiesbaden am nächsten Samstag (14 Uhr).

Mindestens bis zum Sommer will sich Stein nun auf seine Familie konzentrieren und seine Fußballkarriere ruhen lassen, er wird in Stuttgart also auch nicht für einen anderen Verein auflaufen. Er müsse auf sein Herz hören, begründete Stein die Entscheidung. Genauere Hintergründe seiner plötzlichen Vertragsauflösung, gaben Stein und Energie nicht bekannt.

Marc Stein spielte seit Sommer 2016 für Cottbus. Im vergangenen Jahr hatte er mit Energie den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft. Insgesamt stand der Abwehrspieler in 96 Spielen für Energie Cottbus auf dem Platz und erzielte in dieser Zeit 13 Treffer.