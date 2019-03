Energie Cottbus will auf Schritte gegen Großaspach verzichten

Diese Anfrage ist eine Art Vorermittlung, um sich zunächst mal ein grobes Bild über den Vorfall beim Drittligaspiel bei Sonnenhof Großaspach am vergangenen Samstag zu machen. Energie Cottbus will diese Anfrage schnellstmöglich beantworten. Welche weiteren Schritte folgen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Matuwila war beim Auswärtsspiel in Großaspach offenbar rassistisch beleidigt worden. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte diese Beleidigungen nach dem Spiel auf der Pressekonferenz thematisiert. Großaspach kündigte daraufhin an, den Vorfall aufklären zu wollen.