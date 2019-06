In der kommenden Woche hätte Maximilian Braun sein Amt antreten sollen. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, seien persönliche Gründe des Kandidaten für dessen Entscheidung verantwortlich.

Der FC Energie Cottbus muss sich einen neuen Beauftragten für Vielfalt und Toleranz suchen. Der ausgewählte Kandidat für den Posten hatte kurzfristig abgesagt, wie der Club mitteilte. Die Stelle war vor einigen Monaten ausgeschrieben worden, um gegen rechte Strukturen in der Fanszene von Energie Cottbus vorzugehen.

Der ausgewählte Kandidat habe alle Voraussetzungen erfüllt, so der Verein. Man habe mehrere konstruktive und inhaltlich überzeugende Gespräche geführt. Auch seine ehrenamtliche Arbeit in einem integrativen Jugendclub und sein Engagement in der Flüchtlingshilfe hätten überzeugt.

"Das alles war im Gesamtpaket absolut überzeugend, so dass es umso ärgerlicher für uns ist, dass uns nach der vorherigen Zusage nun der überraschende Rückzug erreichte", heißt es vom Verein. Man akzeptiere die Entscheidung und beginne mit der Suche von Neuem.

Die Stelle des Beauftragten für Vielfalt und Toleranz beim FC Energie wird durch das Land Brandenburg und die Flick-Stiftung gefördert.