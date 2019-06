Cottbus gegen Bayern live in der ARD

Das DFB-Pokalspiel zwischen Energie Cottbus und dem FC Bayern München wird live im Ersten übertragen. Das Spiel wird am Montag, 12. August 2019, um 20.45 Uhr angepfiffen. Das zweite Free-TV-Spiel der ersten Runde ist die Partie zwischen dem KFC Uerdingen und Borussia Dortmund, welches bereits am Freitag, 9. August, um 20.45 Uhr ausgetragen wird.

Die drei weiteren Spiele mit Vereinen aus dieser Region finden am Samstag und Sonntag jeweils um 15.30 Uhr statt. Am Samstag empfängt Regionalligist Viktoria Berlin die Arminia aus Bielefeld. Die Bundesligisten Hertha BSC und Union Berlin spielen beide am Sonntag auswärts, Hertha beim VfB Eichstätt und Union bei Germania Halberstadt.