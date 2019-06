Abwehrspieler Robert Müller bleibt Energie Cottbus auch in der kommenden Regionalliga-Saison erhalten. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 32-jährigen hätte sich bei einem Klassenerhalt in der 3. Liga automatisch verlängert, nun entschieden sich beide Seiten dafür, die Zusammenarbeit trotz des Abstiegs auch in der kommenden Saison fortzusetzen.