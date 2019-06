"Ich bin wach geworden und was wir Radsportler machen, ist sofort die Schuhe ausziehen. Die sind so eng und angepasst. In der nächsten Sekunde sah ich dann in der Hand von jemandem meine Schuhe und dachte, okay, ich habe das nicht gespürt. Von da an wusste ich, das mit Laufen, das wird nichts mehr", so Vogel in der Talkshow.

Der Erste, der ihr nach dem Sturz zu Hilfe eilt, ist Trainingspartner Maximilian Levy. Viel mehr als sie zu beruhigen und ihre Hand zu halten, kann er aber auch nicht tun. "Das ist eine Situation, wenn man die erlebt hat, die wird einen ein Leben lang begleiten", erzählt Levy ein Jahr später. "Das nehme ich mit in mein eigenes Grab."